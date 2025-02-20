Макрон рассказал об итогах второй экстренной встречи в Париже

Президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам экстренной встречи с коллегами из Европейского Союза, а также из Канады, Исландии и Норвегии заявил о четкой и единой позиции партнеров.

Об этом французский президент написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Как отметил французский президент, эта позиция заключается в том, что все партнеры Украины стремятся к долговременному и прочному миру в Украине.

"Мы стоим вместе с Украиной и возьмем на себя полную ответственность за обеспечение мира и безопасности в Европе. Это фундаментальный интерес Франции, и я являюсь его гарантом", – отметил Макрон.

По его словам, Франция вместе с партнерами разделяют позицию американского президента Дональда Трампа о прекращении развязанной РФ войны против Украины.

Европейские усилия ради мира будут продолжаться в соответствии со следующими принципами, которые соответствуют нашим собственным интересам:

Украина всегда должна быть включена, а ее права должны уважаться;

мир должен быть длительным и сопровождаться надежными и заслуживающими доверия гарантиями;

беспокойство европейцев относительно безопасности должно быть учтено.

"Мы убеждены в необходимости увеличения расходов на оборону и безопасность и наращивания потенциала для Европы и каждой из наших стран. Решение будет принято в ближайшие дни и недели", – резюмировал он.

Как известно, Макрон инициировал эту встречу после того, как специальный посланник президента США по России и Украине Кит Келлог заявил, что Штаты не видят Европу за столом переговоров о прекращении российско-украинской войны.

Перед тем французский президент созвал экстренный саммит 17 февраля, где были лидеры крупнейших государств ЕС и Великобритании – всего восемь стран, также генсек НАТО и руководство Евросоюза.

Больше о первом саммите в материале: Коалиция смелых и Олафа Шольца. О чем договорились и что стало проблемой на саммите в Париже.