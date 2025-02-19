Трамп поддержал потенциальное размещение европейских войск в Украине

Президент США Дональд Трамп поддержал идею о размещении европейских вооруженных сил в Украине для миротворческой миссии.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Мар-а-Лаго, сообщает "Европейская правда".

Трамп отметил, что размещение европейских войск в Украине "было бы замечательным".

"Если они (европейцы – Ред.) хотят это сделать, то это прекрасно. Я за. Если они хотят это сделать. Я думаю, это будет замечательно", – сказал американский президент.

Он также добавил, что "если мы заключим мирное соглашение", то американские войска не отправят в Украину, "потому что мы очень далеко".

"Но размещение (европейских) войск там было бы прекрасно. Я бы не возражал против этого", – отметил Трамп.

Ранее издание The Washington Post неофициально узнало, что Европа готова потенциально отправить в Украину до 30 тысяч военных, из которых около трети готова выставить Франция.

А итальянский премьер Джорджа Мелони сомневается в целесообразности идеи отправки европейских войск в Украину для миротворческой миссии.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для РФ будет неприемлемым размещение военных из государств-членов НАТО на территории Украины после достижения соглашения об урегулировании войны.