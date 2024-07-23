Жена премьера Испании обжаловала решение вызвать его в суд для дачи показаний

Жена премьер-министра Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес, которую обвиняют в коррупции и злоупотреблении влиянием, обжаловала решение о вызове своего мужа в суд для дачи показаний.

Об этом сообщило агентство EFE, пишет "Европейская правда".

Гомес попросила судью Хуана Карлоса Пейнадо отозвать свое "неожиданное" решение о вызове Санчеса в качестве свидетеля в следующий вторник, 30 июля, поскольку для этого нет "ни малейших оснований".

В своей апелляции адвокат Антонио Камачо называет "неожиданным" и противоречащим закону постановление, в котором дается согласие на допрос главы правительства в рамках "особой линии расследования", открытой судьей.

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Напомним, в конце апреля суд Мадрида подтвердил предварительное расследование в отношении Бегоньи Гомес по подозрению в злоупотреблении влиянием и коррупции. Расследование началось в ответ на жалобу неправительственной группы "Чистые руки", которая в прошлом подала ряд безуспешных судебных исков против политиков.

В иске жену Санчеса обвиняют в торговле влиянием и коррупции во время ее работы в образовательном центре IE Africa Center.

Утверждается, что она якобы поспособствовала получению правительственных субсидий нескольким компаниям, с которыми работала.

Прокуратура Мадрида заявила, что требовала закрыть дело о коррупции против жены Санчеса.

Педро Санчес на фоне коррупционного скандала вокруг жены даже задумался об отставке, но в конце концов 29 апреля глава правительства Испании объявил, что останется на посту.

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