В правительстве Испании назвали сфабрикованными обвинения брата премьера в коррупции

Правительство Испании раскритиковало очередное обвинение, выдвинутое ультраправой группой Manos Limpias ("Чистые руки"), против родственника премьер-министра Педро Санчеса – на этот раз брата, что заставило суд начать предварительное расследование.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации AFP.

Брат испанского премьер-министра, Давид Санчес, работает в совете провинции Бадахос на юго-востоке страны, где возглавляет управление по вопросам

Местный суд подтвердил AFP, что открыл расследование в отношении лидера социалистов провинции и двух сотрудников, не называя имен. Они находятся под следствием по подозрению в присвоении государственных средств, злоупотреблении влиянием и искажении процесса правосудия.

Реклама:

По данным местных СМИ, в жалобе Manos Limpias утверждается, что Давид Санчес, возглавляющий отдел исполнительских искусств в провинциальном совете Бадахоса, получает государственную зарплату, не выполняя при этом своих обязанностей.

Пресс-секретарь правительства Испании Пилар Алегрия на просьбу прокомментировать обвинения против брата Санчеса отвергла их. "Это снова Manos Limpias, то есть мы снова сталкиваемся со сфабрикованным обвинением, которое снова базируется на отрывках из цифровых таблоидов", – сказала она.

В апреле Manos Limpias подали жалобу на жену Санчеса, Бегонию Гомес, по подозрению в злоупотреблении влиянием и коррупции, после чего суд Мадрида начал расследование. На прошлой неделе суд вызвал Гомес для дачи показаний.

Сам премьер Испании на фоне коррупционного скандала вокруг жены даже задумался об отставке, но в конце концов 29 апреля глава правительства Испании объявил, что останется в должности.

Прокуратура Мадрида заявила, что требовала закрыть дело о коррупции против жены Санчеса.

Читайте также: Кризис семейного характера: куда заведет Испанию обвинение в коррупции жены премьера.