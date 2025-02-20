Руководство ЕС приедет в Киев в третью годовщину полномасштабной войны

Руководство ЕС – президент Евросовета и глава Еврокомиссии – анонсировало визит в Киев на третью годовщину полномасштабной войны, 24 февраля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил президент Евросовета Антониу Кошта в своем X (Twitter).

Кошта сообщил, что 24 февраля приедет в Киев вместе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Monday, February 24, marks the third anniversary of the Russian full-scale invasion of Ukraine. I have decided to be in Kyiv for that occasion, with @vonderleyen, to reaffirm our support to the heroic Ukrainian people and to the democratically elected president @ZelenskyyUA. – António Costa (@eucopresident) February 20, 2025

"24 февраля исполнится третья годовщина полномасштабного вторжения России в Украину. Я решил по этому случаю приехать в Киев, вместе с Урсулой фон дер Ляйен, чтобы подтвердить нашу поддержку героического украинского народа и демократически избранного президента Владимира Зеленского", – написал Кошта, косвенно ответив на заявления Трампа о "Зеленском-диктаторе".

Из сообщения Кошты следует, что решение о визите было принято в последние дни – он вдобавок извинился перед лидером африканской страны Кот-д'Ивуар и руководством ЮНЕСКО за то, что из-за изменения его планов пришлось перенести мероприятие, которое планировалось на эту дату.

В этот же день планирует приехать в Киев премьер Испании Педро Санчес.

Неофициально сообщалось, что ЕС пока не планирует внеочередной саммит Евросовета из-за последних событий вокруг ожидаемых переговоров о прекращении российско-украинской войны, но такую встречу могут созвать позже после консультаций с государствами-членами.

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