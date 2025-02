Руководство ЕС приедет в Киев в третью годовщину полномасштабной войны

Руководство ЕС – президент Евросовета и глава Еврокомиссии – анонсировало визит в Киев на третью годовщину полномасштабной войны, 24 февраля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил президент Евросовета Антониу Кошта в своем X (Twitter).

Кошта сообщил, что 24 февраля приедет в Киев вместе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Monday, February 24, marks the third anniversary of the Russian full-scale invasion of Ukraine. I have decided to be in Kyiv for that occasion, with @vonderleyen, to reaffirm our support to the heroic Ukrainian people and to the democratically elected president @ZelenskyyUA.