Трамп ввел 25% пошлины на импорт стали и алюминия в США

Американский президент Дональд Трамп подписал в понедельник, 10 февраля, указ о введении 25-процентных тарифов на импорт стали и алюминия.

Об этом пишет The Washington Post, передает "Европейская правда".

Подписывая указы, Трамп заявил, что это "большое дело – сделать Америку снова богатой".

Старший советник Белого дома по вопросам торговли и производства Питер Наварро отметил, что речь идет не только о торговле.

Реклама:

"Речь идет о том, чтобы Америка никогда не зависела от иностранных государств в таких важных отраслях, как сталь и алюминий", – сказал он.

В Белом доме пояснили, что действия Трампа направлены на содействие увеличению внутреннего производства металлургии, а также увеличение занятости.

При этом особый акцент в администрации делают на ограничениях возможностей Китая на американском рынке, хотя США получают большую часть этих металлов из других стран.

Заметим, еще до официального объявления Европейская комиссия назвала такое решение Трампа "незаконным и контрпродуктивным".

А французский президент Эмманюэль Макрон убежден, что введение американских пошлин на товары из Европейского Союза может навредить американской экономике, вызвав рост инфляции.

Советуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Пошлины в ущерб Соединенным Штатам: какие риски несет шантаж Трампом стран-соседей.