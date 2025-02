В Киев прибыли лидеры государств Балтии, Северной Европы, Испании и Канады

По случаю третьей годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину в Киев прибыли лидеры государств Балтии, стран Северной Европы, Испании и Канады.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил премьер-министр Эстонии Кристен Михал в X (Twitter).

Он написал, что прибыл в Киев с лидерами Северо-Балтийской восьмерки, Канады, Испании и ЕС.

"Последние три года Украина показала миру истинное значение устойчивости. Только Украина может определить условия мира. Мы верим в победу Украины, но она требует действий. Мы должны ускорить нашу поддержку сейчас", – подчеркнул он.

