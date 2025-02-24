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В Киев прибыли президент Еврокомиссии и глава Евросовета

Новости — Понедельник, 24 февраля 2025, 08:03 — Иванна Костина

По случаю третьей годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину в Киев прибыли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта.

Об этом они сообщили в X (Twitter), передает "Европейская правда".

За несколько часов до прибытия Кошта разместил на своей странице сообщение: "Три года назад, в этот самый момент, российское вторжение разрушило мир в Украине и нанесло огромные страдания украинскому народу. Мы были с вами с первого дня".

После этого он разместил фотографию с вокзала в Киеве, на которой он шагает вместе с Урсулой фон дер Ляйен.

"В 3-ю годовщину грубого вторжения России, Европа в Киеве. Мы сегодня в Киеве, потому что Украина – это Европа. В этой борьбе за выживание на кону не только судьба Украины. Это судьба Европы", – написала в свою очередь президент Еврокомиссии.

Напомним, президент Европейского Совета Антониу Кошта объявил о проведении внеочередного заседания Евросовета в четверг, 6 марта, которое будет посвящено долгосрочной безопасности в Украине и Европе.

Как сообщалось, по случаю третьей годовщины с начала полномасштабной агрессии России против Украины на следующей неделе состоится визит в Украину коллегии европейских комиссаров.

Также ожидают нескольких лидеров государств.

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Урсула фон дер Ляйен Антониу Кошта Война с РФ
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