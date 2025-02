В Киев прибыли президент Еврокомиссии и глава Евросовета

По случаю третьей годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину в Киев прибыли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта.

Об этом они сообщили в X (Twitter), передает "Европейская правда".

За несколько часов до прибытия Кошта разместил на своей странице сообщение: "Три года назад, в этот самый момент, российское вторжение разрушило мир в Украине и нанесло огромные страдания украинскому народу. Мы были с вами с первого дня".

После этого он разместил фотографию с вокзала в Киеве, на которой он шагает вместе с Урсулой фон дер Ляйен.

"В 3-ю годовщину грубого вторжения России, Европа в Киеве. Мы сегодня в Киеве, потому что Украина – это Европа. В этой борьбе за выживание на кону не только судьба Украины. Это судьба Европы", – написала в свою очередь президент Еврокомиссии.

On the 3rd anniversary of Russia’s brutal invasion, Europe is in Kyiv.



We are in Kyiv today, because Ukraine is Europe.



In this fight for survival, it is not only the destiny of Ukraine that is at stake.



It’s Europe’s destiny. pic.twitter.com/s0IaC5WYh6