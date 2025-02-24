СМИ: США призывают страны не голосовать в ООН за резолюцию Украины и ЕС по войне

Соединенные Штаты призывают Генеральную ассамблею Организации Объединенных Наций поддержать их резолюцию по случаю третьей годовщины вторжения России в Украину, выступить против любых поправок и не голосовать за конкурирующий текст, разработанный Украиной и европейскими союзниками.

Об этом говорится в дипломатической ноте, разосланной странам в воскресенье и с которой ознакомилось агентство Reuters, передает "Европейская правда".

В дипломатической ноте Соединенные Штаты описали свою короткую резолюцию как "дальновидную резолюцию, сосредоточенную на одной простой идее: прекратить войну".

"Благодаря этой резолюции государства-члены могут создать реальный импульс к международному миру и безопасности, поддержание которых является главной целью Организации Объединенных Наций", – говорится в документе, в котором содержится призыв к странам "не голосовать за любую другую резолюцию или поправки, представленные" во время заседания в понедельник.

Американский проект резолюции, выдвинутый в пятницу, не соответствует позиции Украины и Европейского Союза, которые в течение последнего месяца ведут переговоры со странами-членами ООН по собственной резолюции о войне в Украине, которая повторяет требование ООН к России вывести свои войска и прекратить боевые действия.

С начала войны Генассамблея ООН, которая состоит из 193 членов, подавляющим большинством голосов неоднократно поддерживала суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. В американском проекте нет ни одной ссылки на это.

В американском тексте выражается сожаление по поводу гибели людей во время "российско-украинского конфликта", повторяется, что главной целью ООН является поддержание международного мира и безопасности и мирное урегулирование споров. Она "призывает к быстрому прекращению конфликта и в дальнейшем призывает к прочному миру между Украиной и Россией".

По словам дипломатов, Совет безопасности ООН, который состоит из 15 членов, также должен проголосовать за тот же американский текст позже в понедельник. Для принятия резолюции Совбеза необходимо не менее девяти голосов "за" и отсутствие вето со стороны США, России, Китая, Великобритании и Франции.

Генеральная ассамблея должна проголосовать за несколько предложенных поправок к американскому проекту резолюции.

Россия предложила внести поправки в американский проект, чтобы упомянуть об устранении "первопричин" войны.

Великобритания и 24 государства Европейского Союза также предложили поправки к американскому проекту в Генассамблее.

Они хотят описать конфликт как "полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину", поддержать суверенитет и территориальную целостность Украины и призвать к "справедливому, длительному и всеобъемлющему миру" в соответствии с Уставом ООН и принципами суверенного равенства и территориальной целостности.

Резолюции Генассамблеи не являются обязательными к исполнению, но имеют политический вес, отражая глобальный взгляд на войну.

Напомним, что по некоторым данным администрация Дональда Трампа попросила Киев отозвать проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН с осуждением российской полномасштабной агрессии и требованием к Москве вывести войска с украинской территории.

США внесли свой проект резолюции, значительно более слабый по содержанию, в котором Россию не называют агрессором.

СМИ также сообщили, что американская сторона впервые выступает против того, чтобы назвать Россию агрессором в совместном заявлении G7, которое готовят к третьей годовщине полномасштабной войны России против Украины.