Макрон хочет начать дискуссии о европейской обороне, включая ядерное оружие

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что готов обсудить использование французского ядерного оружия как части "надежной европейской обороны" от угроз со стороны России.

Об этом он сказал в интервью французским региональным медиа, которое приводит AFP, сообщает "Европейская правда".

Макрон отметил, что готов "открыть дискуссию" о роли ядерного оружия в общеевропейской обороне.

"Я выступаю за открытие этой дискуссии, которая должна включать противоракетную оборону, средства для дальнобойного ведения огня, ядерное оружие для тех, кто его имеет или кто имеет американское ядерное оружие на своей территории", – сказал французский президент.

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"Давайте положим все это на стол и посмотрим, что действительно защищает нас надежным образом", – добавил он.

По его словам, "Франция сохранит свою специфику, но готова внести больший вклад в защиту европейской земли".

После выхода Великобритании из Европейского Союза Франция остается единственным его членом, который владеет собственным ядерным оружием.

В четверг, выступая перед студентами парижского университета Сорбонна, Макрон предупредил, что Европа столкнулась с экзистенциальной угрозой российской агрессии.

Он призвал континент принять "надежную" оборонную стратегию, менее зависимую от США.

"Быть надежным – это также иметь ракеты дальнего радиуса действия, чтобы отпугнуть россиян. А еще – ядерное оружие: Доктрина Франции заключается в том, что мы можем применить его, когда наши жизненно важные интересы окажутся под угрозой. Я уже говорил, что эти жизненно важные интересы имеют европейское измерение", – сказал Макрон.

Построение общей европейской оборонной политики уже давно является целью Франции, но она сталкивается с оппозицией со стороны других стран ЕС, которые считают защиту НАТО более надежной.

Однако вторжение России в Украину и возможное возвращение Дональда Трампа на пост президента США дало новую жизнь призывам к большей европейской оборонной автономии.

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