Более 230 тысяч канадцев требуют лишить Маска гражданства Канады

Более 230 тысяч канадцев подписали парламентскую петицию с призывом лишить Илона Маска канадского гражданства из-за его деятельности, которая, по словам подписантов, противоречит национальным интересам Канады.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на соответствующую петицию.

Маск, который родился в Южно-Африканской Республике, имеет гражданство Канады и США. Канадское гражданство он получил через свою мать – модель и диетолога Мэй Маск, которая родом из столицы провинции Саскачеван, города Реджина.

В петиции сказано, что Маска следует лишить канадского гражданства, поскольку он занимался деятельностью, которая противоречит национальным интересам Канады, и использовал свое богатство и власть, чтобы повлиять на канадские выборы.

"Теперь он стал членом иностранного правительства, которое пытается уничтожить суверенитет Канады. Необходимо рассмотреть попытки Илона Маска атаковать суверенитет Канады", – сказано в петиции.

Чтобы получить сертификат для представления в нижней палате парламента Канады, необходимо собрать 500 подписей.

Обозреватели говорят, что, хотя петиция вряд ли будет успешной, учитывая жесткие законы Канады о лишении гражданства, она отражает настроение в стране, где люди бойкотируют американские товары, отменяют поездки в США и политизируют спортивные мероприятия в ответ на угрозы Трампа.

Как сообщает канадский телеканал CTV News, страна может лишать гражданства в определенных случаях, в частности, в случаях мошенничества, предоставления ложных сведений о себе или умышленного сокрытия информации в заявлении на иммиграцию или гражданство. Согласно канадскому законодательству, человек также может отказаться от своего гражданства по разным причинам.

Напомним, недавно Дональд Трамп возобновил свои атаки на Канаду, предлагая ей стать 51-м штатом США.

А Илон Маск публично хамил премьеру Канады Джастину Трюдо и называл "девочкой".

Сам Трюдо, по данным СМИ, считает, что угроза со стороны Трампа для Канады является "реальной".