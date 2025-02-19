Зеленский раскритиковал заявления команды Трампа об объемах помощи Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что информация о том, что США предоставили Украине 90% всего объема помощи, не соответствует действительности.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в среду, 19 февраля, пишет "Европейская правда".

Зеленский прокомментировал заявления о том, что 90% помощи Украине за время полномасштабной войны предоставили США.

"История о том, что 90% всей помощи – это Соединенные Штаты, мы с вами понимаем, что правда немного другая, хотя, безусловно, мы благодарны за помощь. И поэтому я бы хотел, чтобы было больше правды у команды Трампа. Потому что все это точно положительно на Украину не влияет", – сказал он.

Украинский президент рассказал, что по подсчетам Украины, война с точки зрения вооружения стоила 320 млрд долларов. Из этих 320 млрд – 120 млрд долларов вложил народ Украины, а еще 200 млрд – Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз.

Он отметил, что 67 млрд долларов от США пошли на оружие и 31,5 млрд долларов было начислено прямой финансовой помощи в бюджет.

"Безусловно, мы благодарны за все эти гуманитарные программы, но тут нельзя насчитать 500 млрд долларов. (Мол) вот это все стоило 500 млрд долларов и верните нам 500 млрд минералами или чем-то там еще. Это не серьезный разговор. Хотя еще раз говорю – мы готовы к серьезному документу", – добавил он.

Напомним, еще до конференции по безопасности в Мюнхене американский президент Дональд Трамп заявил, что Украина "в принципе согласилась" предоставить Соединенным Штатам доступ к добыче ценных минералов в обмен на военную помощь, и что он заинтересован в такой договоренности.

"Я сказал им, что хочу эквивалент где-то 500 млрд долларов в виде редкоземельных минералов, и они в принципе согласились на это", – сказал тогда Трамп.

Однако 15 февраля стало известно, что администрация Трампа предложила Украине предоставить США 50% собственности на редкоземельные полезные ископаемые страны, но Зеленский отказался подписывать документ. В Белом доме назвали это решение "недальновидным".

Детали в статье: Ископаемые в обмен ни на что: как Украину шантажировали в Мюнхене и почему сорвалась сделка с США.