СМИ: экс-премьер Польши, против которого ведут расследование, отказался от иммунитета

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, в отношении которого ведут расследование на родине по делу об организации голосования на выборах по почте в 2020 году, отказался от депутатского иммунитета.

Как сообщает "Европейская правда", об этом узнал RMF FM.

Согласия Сейма Польши на привлечение Моравецкого к уголовной ответственности требовала прокуратура.

Она утверждает, что в 2020 году тогдашний премьер превысил свои полномочия, приняв меры для подготовки и проведения президентских выборов исключительно по почте из-за пандемии коронавируса.

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Но в итоге Национальная избирательная комиссия Польши объявила, что выборы, запланированные на 10 мая 2020 года, не могут состояться. Поляки выбирали президента традиционным способом 28 июня и 12 июля.

По информации RMF FM, бывший премьер-министр Польши самостоятельно отказался от иммунитета и отправил соответствующий документ спикеру Сейма Шимони Головне вечером в четверг, 23 января.

В пятницу его рассмотрит комиссия Сейма по вопросам регламента, парламентских дел и иммунитета.

В мае 2024 года Моравецкого вызвали по этому поводу на заседание следственной комиссии Сейма по выборам по почте, где он настаивал, что его решение проводить почтовое голосование в тех обстоятельствах было самым безопасным.

Вице-председатель комиссии после того заявил, что в Сейме готовят представление в прокуратуру о возможном совершении преступления экс-премьером Матеушем Моравецким.