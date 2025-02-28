Молдова откладывает аккредитацию посла РФ из-за недружественных заявлений Кремля

Недружественные заявления Кремля тормозят аккредитацию нового посла РФ в Молдове Олега Озерова.

Об этом заявил глава МИД Молдовы Михай Попшой в эфире TV8, передает "Европейская правда".

Попшой раскритиковал визит Озерова в непризнанное Приднестровье.

"В Республике Молдова сложилась не совсем приятная традиция, когда есть послы, которые ездят в приднестровский регион, чего мы не поощряем", – заявил Попшой.

Он напомнил, что Олег Озеров пока не может проводить официальные встречи, поскольку он еще не аккредитован.

"Нельзя проводить такие встречи даже когда посол утвержден, но еще не аккредитован. Я не знаю, можно ли назвать эту встречу "встречей высокого уровня", или в приднестровском регионе, который является частью Республики Молдова, нет никаких "официальных лиц высокого уровня", поэтому ситуация здесь непонятна", – отметил министр.

Министр иностранных дел пояснил, что пока нет веских оснований для отказа в аккредитации кандидатуры Олега Озерова на должность посла России в Кишиневе. Но он не уточнил, сколько времени займет процедура, даже с учетом того, что российский дипломат уже ожидает почти 5 месяцев. По словам Попшоя, процесс тормозят недружественные заявления Кремля в адрес Молдовы.

"Он был близок к аккредитации, но в эти же дни пошел шквал крайне недружественных и даже агрессивных заявлений в адрес Молдовы со стороны некоторых российских представителей, и именно поэтому решение отложили", – подчеркнул министр иностранных дел.

Ранее президент Молдовы Майя Санду заявляла, что нельзя приглашать представителя страны для вручения верительных грамот, когда официальные лица в Москве говорят, что государство Республика Молдова не заслуживает существования.

Владимир Путин в сентябре 2024 года подписал указ о назначении Олега Озерова послом России в Молдове.

Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, посол официально вступает в должность после вручения верительной грамоты.

Но даже без этого российское посольство в Кишиневе отличилось традиционными для России хамством и распространением лжи о Молдове.