Молдова викликала дипломата РФ через дезінформацію про енергетичну кризу в Придністров’ї

Міністерство закордонних справ Молдови у четвер, 9 січня, викликало тимчасового повіреного у справах посольства Росії в Молдові у зв’язку із "нещодавньою дезінформацією про енергетичну кризу в придністровському регіоні, яку поширювало посольство Росії".

Про це із посиланням на заяву зовнішньополітичного відомства пише NewsMaker, передає "Європейська правда".

Як акцентували у МЗС країни – під час зустрічі представнику посольства передали тверду позицію Молдови про неприпустимість неправдивих заяв, спрямованих на підрив політичної та економічної стабільності Молдови.

"МЗС підкреслило, що відповідальність за енергетичну кризу в Придністров'ї повністю лежить на Росії і компанії "Газпром", яка порушила контрактні зобов'язання, припинивши постачати газ", – акцентували у міністерстві.

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Відомство зажадало від посольства "негайно припинити кампанію дезінформації, маніпуляцію фактами і створення неправдивих наративів, що завдають шкоди двостороннім відносинам і посилюють регіональну напруженість".

Як зазначили журналісти, посольство Росії в Молдові 6 січня звинуватило владу Кишинева в "навмисному ігноруванні проблем у відносинах із "Газпромом", що нібито є "основною причиною поточної кризової ситуації в придністровському регіоні".

Як відомо, 28 грудня 2024 року "Газпром" заявив, що припинить постачання газу до Придністров’я через нібито борги від Moldovagaz.

У Молдові ще з середини грудня діяв режим надзвичайної ситуації в енергетиці. "Влада" Придністров'я теж запровадила режим надзвичайної ситуації.

1 січня 2025 року, після припинення подачі газу там відключили центральне опалення у містах, а газ залишився лише для приготування їжі. Запасів газу, за даними придністровської влади, має вистачити на 24 дні. Молдавська ДРЕС із 1 січня перейшла на генерацію електроенергії на вугіллі.

Із 3 січня у придністровському регіоні почали запроваджувати віялові відключення електроенергії.