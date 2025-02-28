Макрон указал на ошибку Европы в начале полномасштабной войны

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал ошибочным решение европейцев в начале полномасштабного вторжения России исключить возможность отправки войск в Украину.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал во время визита в Португалию в пятницу, его цитирует The Guardian.

Макрон дал понять, что было ошибкой сказать в начале большой войны в Украине, что Европа никогда не возьмет на себя обязательства отправить "сапоги на землю".

"Поэтому нам пришлось восстановить эту стратегическую неопределенность", – сказал Макрон, отметив при этом, что „спровоцировать любую эскалацию было бы большой ошибкой".

Он не согласился с утверждением, что европейская стратегия не сработала, "особенно после нескольких стратегических поражений России, когда Швеция и Финляндия вступили в НАТО".

"Вот почему мы должны сопротивляться. Вот почему мы должны помочь украинцам поставить себя в наилучшую возможную ситуацию, чтобы вести переговоры о прочном и долговременном мире", – сказал он.

Макрон заметил, что если мирное соглашение будет достигнуто, то Европа должна будет предоставить конкретные гарантии длительной безопасности. В этом контексте он подчеркнул работу, проведенную Францией и Британией над "очень конкретными решениями для поддержки и обеспечения гарантий безопасности на местах". Обе страны намекнули на потенциальное развертывание миротворческих сил в Украине.

По его словам, эти вопросы будут снова обсуждаться на саммите в Лондоне в воскресенье, где соберутся представители стран, которые участвовали в переговорах ранее в этом месяце в Париже, "и некоторые другие".

Напомним, Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер на этой неделе встречались с Дональдом Трампом в Белом доме.

Стармер призвал Соединенные Штаты предоставить "поддержку в сфере безопасности" любым будущим европейским миротворцам в Украине, заявив, что только это может предложить Киеву длительный мир.