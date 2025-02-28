Макрон вказав на помилку Європи на початку повномасштабної війни

Президент Франції Емманюель Макрон назвав помилковим рішення європейців на початку повномасштабного вторгнення Росії виключити можливість відправки військ в Україну.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав під час візиту до Португалії в п’ятницю, його цитує The Guardian.

Макрон дав зрозуміти, що було помилкою сказати на початку великої війни в Україні, що Європа ніколи не візьме на себе зобов'язання відправити "чоботи на землю".

"Тому нам довелося відновити цю стратегічну невизначеність", – сказав Макрон, зазначивши при цьому, що "спровокувати будь-яку ескалацію було б великою помилкою".

Він не погодився з твердженням, що європейська стратегія не спрацювала, "особливо після кількох стратегічних поразок Росії, коли Швеція і Фінляндія вступили до НАТО".

"Ось чому ми повинні чинити опір. Ось чому ми повинні допомогти українцям поставити себе в найкращу можливу ситуацію, щоб вести переговори про міцний і довготривалий мир", – сказав він.

Макрон зауважив, що якщо мирна угода буде досягнута, то Європа повинна буде надати конкретні гарантії тривалої безпеки. У цьому контексті він підкреслив роботу, проведену Францією і Британією над "дуже конкретними рішеннями для підтримки і забезпечення гарантій безпеки на місцях". Обидві країни натякнули на потенційне розгортання миротворчих сил в Україні.

За його словами, ці питання будуть знову обговорюватися на саміті в Лондоні у неділю, де зберуться представники країн, які брали участь у переговорах раніше цього місяця у Парижі, "і деякі інші".

Нагадаємо, Макрон і премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер цього тижня зустрічалися з Дональдом Трампом у Білому домі.

Стармер закликав Сполучені Штати надати безпекову "підтримку" будь-яким майбутнім європейським миротворцям в Україні, заявивши, що тільки це може запропонувати Києву тривалий мир.