Орбан обрадовался после скандального голосования в немецком Бундестаге с участием ультраправых

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан приветствовал решение немецкого парламента, который 29 января поддержал предложенный консерваторами из ХДС/ХСС план по усилению контроля над миграцией.

Об этом он написал у себя в X (Twitter), передает "Европейская правда".

В среду, 29 января, немецкий парламент на заседании с незначительным перевесом поддержал предложенный консерваторами из ХДС/ХСС план по усилению контроля над миграцией.

Принятый Бундестагом план из пяти пунктов предусматривает, среди прочего, "постоянный пограничный контроль" и "полный отказ от всех попыток нелегального въезда", в том числе со стороны искателей убежища.

Голосование стало переломным, поскольку инициативу одобрили при участии голосов ультраправой "Альтернативы для Германии". Это фактически сломало многолетний консенсус немецких политических партий относительно отказа от сотрудничества с крайне правыми.

За это лидер ХДС Фридрих Мерц попал под шквал критики от партий центра, которые потенциально могли бы стать будущими союзниками по коалиции после выборов 23 февраля.

"Доброе утро, Германия! Добро пожаловать в клуб!" – отреагировал венгерский премьер.

Guten Morgen, Deutschland! Welcome to the club! https://t.co/AGZBOhfVHf

На это отреагировало Министерство иностранных дел Германии.

"Мы уже в самом большом из всех клубов. Он называется ЕС", – написало немецкое ведомство в комментариях Орбану.

We are already in the greatest of all clubs. It’s called the EU. 🇪🇺