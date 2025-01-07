Трамп снова заговорил о присоединении Гренландии на фоне поездки сына на остров

Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал поездку своего сына на датский остров Гренландия новыми заявлениями о том, что хотел бы присоединения острова к Штатам.

Как сообщает "Европейская правда", такое сообщение появилось в соцсети Трампа Truth Social и его X (Twitter), где дублируют сообщения из нее.

Трамп написал, что "слышал, что народ Гренландии – за „MAGA" (слоган кампании Трампа „Make America Great Again" – „Сделаем Америку снова великой").

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"Мой сын Дональд Трамп-младший и ряд представителей поедут туда, чтобы увидеть самые красивые места и пейзажи. Гренландия – замечательное место, и люди там очень выиграют, если и когда она станет частью нашего государства. Мы будем ценить ее и защищать ее от очень плохого внешнего мира. Сделаем Гренландию великой снова", – написал Трамп.

Министр иностранных дел Гренландии ранее подтвердил, что сын Трампа должен приехать на остров, и что это должен быть частный визит.

Во время своего предыдущего президентства Трамп неоднократно выражал желание "купить" Гренландию, из-за чего Дании пришлось реагировать и подчеркивать, что остров "не продается".

В декабре 2024 года Трамп снова вернулся к этим заявлениям.

Тем временем премьер Гренландии усиливает кампанию за независимость острова от Дании.