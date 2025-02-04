Сийярто посетил Польшу и увидел там "скандальные вещи"
Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто после визита в Варшаву во вторник, 4 февраля, выразил возмущение ситуацией в Польше, которую якобы игнорируют в ЕС.
Об этом он написал в Facebook, передает "Европейская правда".
Сийярто, который был в Польше на неформальной встрече министров ЕС по вопросам торговли, утверждает, что в стране "происходят скандальные вещи".
"Оппозиционных депутатов арестовывают, в судах происходят политические чистки, незаконно заменили прокурора и насильно захватили общественное телевидение", – перечислил он.
По мнению главы венгерского МИД, если бы такое делало "консервативное, патриотическое правительство" (его критерии не уточняются), то в Брюсселе отреагировали бы, "но сейчас, когда это правительство, абсолютно лояльное к Брюсселю, никто не говорит плохого слова".
Это, как считает Сийярто, объясняет все большую популярность польской оппозиции, в частности ультраправой "Конфедерации", которая входит в одну группу в Европарламенте с венгерской "Фидес".
Венгерско-польские отношения в последнее время ухудшились после того, как Будапешт предоставил убежище депутату Польши Марчину Романовскому – на родине ему инкриминируют злоупотребление в распоряжении средствами.
В декабре 2024 года, когда окружной суд в Варшаве выдал европейский ордер на арест бывшего польского чиновника, стало известно, что он находится под защитой властей Венгрии.
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