Рубио поддержал посягательство Трампа на Газу: готовы "сделать ее снова прекрасной"

Государственный секретарь США Марко Рубио поддержал план президента Дональда Трампа по захвату сектора Газа, заявив, что палестинский анклав должен быть освобожден от исламистской группировки ХАМАС.

Об этом Рубио написал в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Во вторник Трамп предложил США взять под контроль Газу. При этом, по мнению президента Соединенных Штатов, палестинцы должны переехать в Египет и Иорданию.

"Газа должна быть свободной от ХАМАС. Как заявил сегодня президент, Соединенные Штаты готовы возглавить и сделать Газу снова прекрасной. Наша цель – длительный мир в регионе для всех людей", – написал Рубио.

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Трамп не предложил много деталей относительно своего предложения, высказанного во вторник. Публикация Рубио также не содержит дальнейших подробностей.

4 февраля Трамп объявил, что Соединенные Штаты "возьмут под свой контроль" сектор Газы – он не исключил, что это произойдет с помощью американских войск. Трамп описал свое видение этого региона как новой "Ривьеры".

Комментарии Трампа открывают множество вопросов о том, как будет происходить "взятие под контроль" этой земли, какими будут юридические процедуры и кто будет платить за это.

Трамп с конца января начал высказывать мнение, что он хочет, чтобы Иордания и Египет приняли палестинцев из Газы на свою территорию "временно или в долгосрочной перспективе".