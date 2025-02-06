Фінляндія хоче заборонити росіянам купувати нерухомість через загрози нацбезпеці

Фінляндія реалізує план щодо припинення купівлі нерухомості деякими іноземними громадянами після того, як з'явилися занепокоєння з приводу безпеки таких угод, пов'язаних із Росією.

Про це повідомив фінський уряд, передає "Європейська правда".

У четвер, 6 лютого, уряд у Гельсінкі подав на розгляд законодавців законопроєкт, який має на меті заборонити росіянам купувати будь-яку нерухомість у Фінляндії.

Зазначається, що Фінляндія оприлюднила свій план у вересні після того, як серед політиків і громадськості посилилося занепокоєння з приводу угод з нерухомістю та володінь поблизу її критичної інфраструктури людьми з Росії або пов'язаними з нею особами.

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Закон поширюватиметься на громадян, країна громадянства яких веде агресивну війну проти України і може становити загрозу національній безпеці.

"Мета цього законопроєкту – обмежити можливості росіян купувати нерухомість у Фінляндії", – заявив Хакканен.

За його словами, оскільки Росія продовжує становити загрозу безпеці в Європі, володіння нерухомістю може бути "використано для здійснення ворожого впливу".

У жовтні 2024 року суд у Фінляндії дав згоду на арешт низки російських активів у країні за позовом української компанії "Нафтогаз".

Цей крок спрямований на втілення рішення Міжнародного арбітражного суду в Гаазі у квітні 2023 року. Трибунал зобов'язав Росію виплатити 5 мільярдів доларів на користь "Нафтогазу" для компенсації збитків і втрати майна внаслідок окупації Криму.

За даними ЗМІ, серед арештованих об'єктів нерухомості є, зокрема, пляж, який використовували російські дипломати.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо нещодавно заявив, що кордон із Росією залишиться закритим. Кордон між двома кранами закритий вже понад рік.