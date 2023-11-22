Партия Орбана представила законопроект о "защите национального суверенитета" 

Во вторник, 21 ноября, правящая партия "Фидес" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана подала в парламент законопроект о "защите национального суверенитета", направленный против ненадлежащего политического вмешательства со стороны иностранных лиц или групп.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Euractiv.

Законопроект появился на фоне активизации Орбаном предвыборной кампании своей партии накануне выборов в Европейский парламент, которые состоятся в июне следующего года.

Проект предусматривает создание отдельного органа для изучения и мониторинга рисков политического вмешательства и рекомендаций по изменениям в законодательстве. Он также предусматривает наказание до трех лет лишения свободы за запрещенное иностранное финансирование партий или групп, участвующих в выборах.

"Суверенитет Венгрии будет нарушен – и это также несет повышенный риск для национальной безопасности – если политическая власть попадет в руки лиц или организаций, зависимых от любого иностранного государства, организации или лица", – говорится в законопроекте.

Орбан имеет большинство в две трети голосов в парламенте, что позволяет "Фидес" менять любое законодательство.

Законопроект, впервые предложенный в сентябре, совпал по времени с запуском билбордовой кампании с очернением президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

В пятницу венгерское правительство представило вопросы к так называемым "национальным консультациям". В одном из вопросов опроса сказано, что "Брюссель хочет создать гетто для мигрантов" в Венгрии.

В другом – что "гранты, которые Брюссель предоставляет палестинским организациям, попадают и в ХАМАС". Ни одно из этих утверждений не является доказанным.