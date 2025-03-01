Демократы массово атаковали Трампа и Вэнса за унижение Зеленского

Члены Конгресса США от Демократической партии стали на защиту Владимира Зеленского после того, как Дональд Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс публично обругали украинского лидера на встрече в Овальном кабинете.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации The Guardian.

Сенаторы-демократы выступили в защиту Зеленского, осудив "позорное" и "унизительное" поведение Трампа и вице-президента США Джей Ди Вэнса с украинским лидером.

"Каждый раз, когда я встречался с президентом Зеленским, он благодарил американский народ за нашу решительную поддержку. Мы должны поблагодарить его за то, что он возглавил нацию, которая борется на передовой за демократию, а не за публичную ругань, которую он получил в Белом доме", – заявил Крис Кунс, сенатор-демократ от штата Делавэр.

Адам Шифф, сенатор от Калифорнии, сказал, что в Овальном кабинете в пятницу встречаются герой и трус, и когда встреча закончится, "герой вернется домой в Украину".

Крис Мерфи, сенатор-демократ от штата Коннектикут, назвал перепалку в Белом доме "печальной сценой" и "полным позором" для Америки. Сенатор от Аризоны Рубен Галлего добавил: "Это просто позор".

Сенатор Крис Ван Холлен от штата Мэриленд также назвал сцены в Овальном кабинете "более чем позорными". Сенатор от штата Иллинойс Дик Дурбин добавил: "Народ Украины и президент Зеленский заслуживают извинений".

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер после встречи заявил, что Трамп и Вэнс "выполняют грязную работу Путина", добавив, что его партия "никогда не прекратит борьбу за свободу и демократию".

Сенатор от штата Миннесота Эми Клобучар обратилась непосредственно к Джей Ди Вэнсу в социальной сети, заявив, что Зеленский благодарил США "снова и снова" как частным образом, так и публично.

"Наша страна благодарит его и украинских патриотов, которые противостояли диктатору, хоронили своих и остановили Путина на пути к остальной Европе. Как вам не стыдно", – сказала она, обращаясь к Вэнсу.

Тина Смит, еще один сенатор-демократ от штата Миннесота, призвала своих коллег-республиканцев "высказаться" во имя "патриотизма". "Когда-то мы боролись с тиранами. Сегодня Трамп и Вэнс ставят Америку на колени", – заявила она.

В то же время, многие сенаторы-республиканцы поспешили защитить Трампа, описав спор президента с Зеленским как доказательство того, что Трамп "ставит Америку на первое место".

Президент Владимир Зеленский заявил, что ссора в Белом доме не является хорошей ни для одной из двух сторон, но объяснил, почему активно вступил в перепалку.

Президент США Дональд Трамп заявил после ссоры с Зеленским, что украинский лидер перегнул палку и хочет продолжать войну, тогда как глава России Владимир Путин якобы готов к миру.

Ссора в Овальном кабинете вызвала слова поддержки Зеленского со стороны ключевых европейских союзников.