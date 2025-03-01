Зеленский объяснил, почему не сдержался в Овальном кабинете

Президент Владимир Зеленский заявил, что ссора в Белом доме не является хорошей ни для одной из двух сторон, но объяснил, почему активно вступил в перепалку.

Об этом президент Украины говорил в интервью Fox News, пишет "Европейская правда".

Зеленского спросили о том, что его разозлило в споре перед телекамерами, который, по его словам, "в любом случае не был хорошим для обеих сторон".

"Когда они, например, говорят, что Украина почти разрушена, что наши солдаты убегают, что они не герои, что Украина потеряла миллионы мирных жителей, что ее президент – диктатор. Реакция заключается в том, что где же наша дружба между Украиной и Соединенными Штатами? Такое ощущение", – сказал он, повторяя призывы быть "корректными" в характеристике войны.

"Это не смешно и не сказка. Это реальная жизнь... Мы были здесь сегодня в нашем диалоге, а потом они снова начинают повторять те же самые вещи... Это не лучший путь между партнерами, хорошими партнерами и друзьями", – сказал Зеленский.

Когда журналист спросил, считает ли Зеленский, что перепалка была заранее спланирована, украинский лидер подчеркнул, что не знает. Вместо этого он сказал, что это "была просто очень сложная ситуация, потому что мы были очень открытыми, очень прямыми".

В ответ на вопрос, считает ли Зеленский, что его отношения с Трампом можно спасти, он сказал: "Да, конечно, потому что это отношения больше, чем двух президентов".

"Это исторические отношения, прочные отношения между нашими народами, и именно поэтому я всегда начинал... с благодарности вашему народу от нашего народа", – сказал Зеленский.

"Конечно, спасибо президенту, и, конечно, Конгрессу, но в первую очередь – вашему народу. Ваши люди помогли спасти наших людей", – добавил он.

Президент США Дональд Трамп заявил после ссоры с Зеленским, что украинский лидер перегнул палку и хочет продолжать войну, тогда как глава России Владимир Путин якобы готов к миру.

Ссора в Овальном кабинете вызвала слова поддержки Зеленского со стороны ключевых европейских союзников, в частности Франции и Германии.

Украину поддержали европейские лидеры, а также руководители ЕС.