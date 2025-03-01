WSJ: глава Пентагона угрожал Мексике военными действиями в случае невыполнения требований Трампа

Министр обороны США Пит Гегсет заявил мексиканским чиновникам, что американские военные готовы принять "односторонние меры" против наркокартелей Мексики, если не будет сделано больше для остановки потоков фентанила и мигрантов в США.

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal в пятницу, пишет "Европейская правда".

Глава Пентагона сделал такую ремарку во время телефонного разговора 31 января с военными-чиновниками Мексики.

"Гегсет заявил, что если Мексика не разберется с заговором между правительством страны и наркокартелями, то американские военные готовы принять односторонние меры", – говорится в публикации издания.

По словам источников, мексиканские высокопоставленные чиновники, участвовавшие в этом разговоре, были шокированы и разъярены, чувствуя, что Гегсет говорит о военных действиях США на территории Мексики.

В заявлении Гегсета, обнародованном Пентагоном, отмечалось, что министр обороны подчеркнул, что его главным приоритетом является защита Соединенных Штатов и их граждан, в том числе защита южной границы.

Президент США Дональд Трамп заявил в конце февраля, что намерен продолжить реализацию своих планов по введению 25-процентных тарифов на все канадские и мексиканские товары с 4 марта из-за того, что два государства не смогли должным образом подавить контрабанду наркотиков.

Обе страны заявили, что введут ответные меры, если Трамп выполнит свою угрозу.