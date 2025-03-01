WSJ: глава Пентагону погрожував Мексиці військовими діями у разі невиконання вимог Трампа 

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив мексиканським посадовцям, що американські військові готові вжити "односторонніх заходів" проти наркокартелів Мексики, якщо не буде зроблено більше для зупинки потоків фентанілу та мігрантів у США.

Про це повідомило видання The Wall Street Journal у п’ятницю, пише "Європейська правда".

Глава Пентагону зробив таку ремарку під час телефонної розмови 31 січня з військовими-високопосадовцями Мексики.

"Гегсет заявив, що якщо Мексика не розбереться зі змовою між урядом країни і наркокартелями, то американські військові готові вжити односторонніх заходів", – йдеться у публікації видання.

За словами джерел, мексиканські високопосадовці, які брали участь у цій розмові, були шоковані і розлючені, відчуваючи, що Гегсет говорить про військові дії США на території Мексики.

У заяві Гегсета, оприлюдненій Пентагоном, зазначалося, що міністр оборони підкреслив, що його головним пріоритетом є захист Сполучених Штатів і їхніх громадян, в тому числі захист південного кордону.

Президент США Дональд Трамп заявив наприкінці лютого, що має намір продовжити реалізацію своїх планів щодо запровадження 25-відсоткових тарифів на всі канадські та мексиканські товари з 4 березня через те, що дві держави не змогли належним чином придушити контрабанду наркотиків.

Обидві країни заявили, що введуть заходи у відповідь, якщо Трамп виконає свою погрозу.