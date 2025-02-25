Трамп заявив, що тарифи для Канади та Мексики почнуть діяти наступного тижня

Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що має намір продовжити реалізацію своїх планів щодо запровадження 25-відсоткових тарифів на всі канадські та мексиканські товари з початку наступного тижня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп сказав на спільній пресконференції з президентом Франції у понеділок, його заяву наводить Politico.

Трамп пригрозив запровадити 25-відсоткові мита на двох північноамериканських сусідів, щоб змусити їх докласти більше зусиль для припинення проникнення нелегальних мігрантів і фентанілу до Сполучених Штатів.

Спочатку планувалося, що мита набудуть чинності 4 лютого, але Трамп відклав їх на 30 днів після телефонної розмови з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо і президенткою Мексики Клаудією Шейнбаум.

"Тарифи вводяться вчасно, за графіком", – заявив Трамп на спільній пресконференції з Макроном.

З наближенням нового дедлайну – 4 березня – журналіст запитав Трампа, чи зробили Канада і Мексика достатньо для того, щоб мита не набули чинності.

"Ми встигаємо з тарифами, і, здається, це відбувається дуже швидко. З нами дуже погано поводилися багато країн, не тільки Канада і Мексика", – відповів Трамп.

Було не зовсім зрозуміло, чи мав Трамп на увазі конкретно свою погрозу ввести мита щодо Канади і Мексики, чи в більш загальному сенсі – погрозу ввести мита у відповідь проти країн по всьому світу, виходячи з переконання адміністрації Трампа, що до США ставляться несправедливо. Трамп заявив, що ці мита можуть почати діяти на початку квітня.

На підтримку другої інтерпретації Трамп у своїй відповіді не згадав про фентаніл і міграційні проблеми, а натомість наголосив на необхідності тарифної взаємності. Але з огляду на двозначність, заява Трампа чинить тиск на Канаду і Мексику, щоб вони зробили більше для вирішення його занепокоєнь.

Разом Мексика і Канада імпортують до США товарів на суму понад 900 мільярдів доларів, в тому числі багато автомобілів і автозапчастин, а також сільськогосподарської продукції.

Обидві країни заявили, що введуть заходи у відповідь, якщо Трамп виконає свою погрозу.

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