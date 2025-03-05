Премьер Гренландии: Трамп должен понять, что мы не хотим быть американцами

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде ответил на новые комментарии президента США Дональда Трампа, который в речи в Конгрессе во вторник вновь подтвердил свой интерес взять остров под контроль США.

Об этом он написал на своей Facebook-странице в среду, сообщает "Европейская правда".

Эгеде отметил, что Гренландия не продается и ее "нельзя просто взять".

"Гренландия наша. Мы не хотим быть ни американцами, ни датчанами, мы – калааллиты. Американцы и их лидер должны это понять", – заявил Эгеде.

Он подчеркнул, что будущее Гренландии решают сами гренландцы.

Во вторник в Конгрессе США Дональд Трампа выразил убеждение, что Соединенные Штаты "получат Гренландию так или иначе". Он пообещал сделать гренландцев богатыми и поднять остров "до таких высот, которые вы никогда не считали возможными раньше".

11 марта в Гренландии состоятся выборы в законодательный орган острова.

Накануне выборов разведка Дании заявила, что отслеживает возможное иностранное вмешательство в выборы в Гренландии.