Австрия ограничивает мобильные телефоны в школах

Новый министр образования Австрии Кристоф Видеркер объявил о запрете использования мобильных телефонов в начальной и средней школе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АРА.

Если раньше в Австрии школы сами определяли, запрещать мобильные телефоны или нет, решение Видеркера вводит обязательный запрет для всех них как на уроках, так и во время перерывов.

Запрет касается начального и базового среднего образования (первые восемь классов в Австрии) и будет оформлен указом австрийского Министерства образования до конца марта.

На пресс-конференции в понедельник новый министр образования Австрии заявил, что проконсультировался с экспертами и пришел к выводу: негативное влияние мобильных устройств в школах даже больше, чем от пандемии коронавируса.

Он также уточнил, что школы могут сами решать, где хранить мобильные телефоны, смарт-часы и другие подобные устройства, а в случае нарушения запрета ученика будет ждать наказание – например запись в классном журнале или вызов родителей.

В последнее время подобные нововведения обсуждают или уже внедрили во многих странах Европы.

В Латвии запретили пользоваться мобильными телефонами во время пребывания в школе ученикам 1-6 классов.

Во Франции в рамках пилотного проекта с января 2025 года ученики начальной и младшей средней школы определенных заведений должны оставлять свои смартфоны в шкафчике при входе в школу.

Нидерланды также запретили телефоны в средних и младших школах, однако ученики смогут использовать свои устройства, когда это необходимо для обучения.