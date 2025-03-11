Кремль говорит, что не стоит надевать "розовые очки" относительно действий США в отношении Украины

Представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не спешить "надевать розовые очки" по поводу возможного отказа США от поддержки Украины.

Заявление Пескова на конференции в Высшей школе экономики приводит "Коммерсант", пишет "Европейская правда".

Песков сказал, что РФ всегда должна быть готова отстаивать свои интересы.

"Многие сейчас спешат надевать розовые очки, говорить о том, что сейчас американцы прекратят поставлять вооружение или уже прекратили, сейчас Маск выключит свои системы связи, и у нас все получится. У нас и без этого все получается", – сказал Песков.

Он добавил, что даже в случае остановки западных поставок Киеву у Украины останется еще очень много оружия.

Накануне Песков заявил, что власти России и новая администрация США только начинают восстановление двусторонних отношений.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что спецпосланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф планирует во второй раз посетить Москву для встречи с лидером России Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова не подтвердила и не опровергла сообщения СМИ о запланированном визите Уиткоффа.