Кремль каже, що не варто вдягати "рожеві окуляри" стосовно дій США щодо України

Речник Кремля Дмитрій Пєсков закликав не поспішати "надягати рожеві окуляри" з приводу можливої відмови США від підтримки України.

Заяву Пєскова на конференції у Вищій школі економіки наводить "Коммерсант", пише "Європейська правда".

Пєсков сказав, що РФ завжди має бути готовою відстоювати свої інтереси.

"Багато хто зараз поспішає надягати рожеві окуляри, говорити про те, що зараз американці припинять постачати озброєння або вже припинили, зараз Маск вимкне свої системи зв'язку, і в нас усе вийде. У нас і без цього все виходить", – сказав Пєсков.

Він додав, що навіть у разі зупинення західних поставок Києву в України залишиться ще дуже багато зброї.

Напередодні Пєсков заявив, що влада Росії і нова адміністрація США тільки починають відновлення двосторонніх відносин.

Раніше агентство Bloomberg повідомило, що спецпосланник президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф планує вдруге відвідати Москву для зустрічі з лідером Росії Владіміром Путіним.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова не підтвердила і не спростувала повідомлення ЗМІ про запланований візит Віткоффа.