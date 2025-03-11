МЗС РФ про візит посланця Трампа: контакти зі США досить інтенсивні

Речниця МЗС РФ Марія Захарова не підтвердила і не спростувала повідомлення ЗМІ про запланований візит спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа цього тижня до Москви для зустрічі з Владіміром Путіним.

Про це вона сказала у коментарі "РИА Новости", пише "Європейська правда".

Захарова заявила, що контакти Росії зі США сьогодні "досить інтенсивні". Вона також підкреслила, що рівень і формати контактів Росії та США часто узгоджують у робочому режимі досить оперативно.

Раніше агентство Bloomberg повідомило, що спецпосланник президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф планує вдруге відвідати Москву для зустрічі з лідером Росії Владіміром Путіним.

Напередодні телеканал CNN повідомив, що США цього тижня зустрінуться в Саудівській Аравії не тільки з українськими посадовцями, але і з російськими.

В МЗС РФ натомість заявили, що новий раунд переговорів РФ і США в Саудівській Аравії цього тижня не планується.