Трамп поки відмовився від 50-відсоткового мита на сталь і алюміній з Канади

Президент США Дональд Трамп відмовився від надзвичайної ескалації торгової війни з Канадою, яка загрожувала величезним підвищенням тарифів на канадську сталь та алюміній, а також новими тарифами на канадську електроенергію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

Напередодні канадська провінція Онтаріо призупинила 25-відсоткову надбавку до тарифів на електроенергію для американських споживачів. Це сталося після розмови міністра торгівлі США Говарда Лутніка з прем'єром Онтаріо Дагом Фордом, які заявили, що зустрінуться в четвер, щоб переглянути угоду про вільну торгівлю, відому як USMCA.

Раніше у вівторок президент Дональд Трамп погрожував запровадити 50-відсоткові тарифи на алюміній і сталь з Канади, що стало б різкою ескалацією торгової війни у відповідь на експортну надбавку провінції Онтаріо. Але пізніше Трамп дав зрозуміти, що може відступити від своєї погрози.

Коли репортер запитав його на заході в Білому домі, чи залишиться в силі 50-відсотковий тариф, Трамп ухилився від відповіді: "Я дам вам знати", – сказав він.

Невдовзі після цих слів старший радник Білого дому з питань торгівлі та виробництва Пітер Наварро підтвердив в інтерв'ю CNBC, що погроза Трампа щодо підвищення тарифів не набуде чинності.

Замість цього опівночі в середу набуло рішення про 25-відсоткові тарифи на всю сталь і алюміній, які США імпортують звідусіль, в тому числі з Канади.

Тим часом Євросоюз оголосив заходи у відповідь на нові тарифи США на імпорт сталі та алюмінію, які набули чинності з 12 березня.