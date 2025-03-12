Сибига и Сикорский обсудили работу Starlink после спора с Маском

Главы МИД Украины и Польши затронули тему работы американских Starlink в Украине во время визита Андрея Сибиги в Варшаву.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Onet.

Во время пресс-конференции Сибига отметил, что важным результатом дискуссий с США в Джидде стало возобновление поставок оружия из Жешува.

"Я так понимаю, что Starlink также работает?" – спросил Сикорский украинского министра.

"Да. Мы благодарны за плату и возможность пользоваться Starlink, ведь Польша потратила на это около 200 миллионов долларов. Это очень важно для наших военных", – сказал Андрей Сибига.

Напомним, в воскресенье Радослав Сикорский вступил в спор с Илоном Маском и госсекретарем США Марко Рубио. Сначала Маск пригрозил Украине, что если он закроет Starlink, то весь украинский фронт посыплется.

На его сообщение отреагировал Сикорский, отметив, что Starlink для Украины оплачивается правительством Польши, и подобные угрозы заставляют задуматься о надежности поставщика услуг.

Рубио обвинил Сикорского в том, что он "выдумывает", поскольку "никто не угрожал отрезать Украину от Starlink".

В конце концов после спора в Х Маск заявил, что никогда не отключит сеть Starlink для украинских военных, пусть он и не согласен с политикой Украины.