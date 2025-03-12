Понад 70% французів побоюються, що війна загрожує й іншим сусідам Росії

Понад 70% французів стурбовані з приводу того, що війна може загрожувати й іншим сусідам Росії, окрім України.

Як повідомляє "Європейська правда", такими виявились результати опитування Elabe на замовлення BFMTV.

77% респондентів сказали, що занепокоєні ризиком того, що війна може загрожувати іншим сусідам Росії, на додачу до України.

23% побоюються, що війна може напряму торкнутися Франції.

Майже 60% французів погоджуються з тим, що Франція як ядерна держава могла би взяти на себе захист "ядерною парасолькою" своїх європейських сусідів – після того, як президент Емманюель Макрон озвучив таку пропозицію.

Опитування, проведені на початку березня після скандальної зустрічі президента України і керівництва США у Білому домі, показали, що 64% французів виступають за продовження підтримки України, 67% – за відправку миротворців.

Майже три чверті французів сказали, що більше не сприймають США як союзника.