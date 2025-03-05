73% французов больше не считают США союзником

Почти три четверти французов больше не считают США союзником своей страны в свете позиции президента Дональда Трампа, который взял курс на сближение с Россией.

Таковы результаты опроса института Elabe для BFMTV, передает "Европейская правда".

Как и некоторые политические деятели, такие как экс-президент Франсуа Олланд или лидер социалистов Оливье Фор, 73% французов сегодня считают, что Соединенные Штаты больше не являются союзником Франции.

76% опасаются распространения военного конфликта за пределы украинских границ, или даже 64% – за пределы французских границ. Отмечается, что это беспокойство является стабильным с июня 2024 года.

Почти трое из четырех французов также говорят, что они "шокированы", в том числе 39% "очень шокированы", ссорой, которая произошла между американским президентом и его украинским коллегой в Овальном кабинете перед прессой в пятницу, 28 февраля.

Для 59% респондентов ответственность за эту ссору несет 47-й президент США. Лишь 8% обвиняют Владимира Зеленского, тогда как 19% указывают на обоих лидеров.

Украинский президент имеет в целом хороший имидж среди французского населения. 65% респондентов говорят, что у него "хороший имидж" по сравнению с 34%, которые считают его "плохим". Хозяин Кремля Владимир Путин имеет плохой имидж у 86% французов, а президент США Дональд Трамп – у 80%.

Также опрос показал, что подавляющее большинство французов выступают за сохранение на текущем уровне или увеличение помощи Украине, примерно такое же количество опрошенных поддерживает отправку миротворцев после окончания боевых действий.

Как сообщалось, чуть больше половины американцев заявили, что лично поддерживают Украину в ее войне с Россией, но мало кто верит, что президент Дональд Трамп на той же стороне.

А среди граждан Нидерландов вырос уровень обеспокоенности войной в Украине в свете позиции администрации Дональда Трампа, который ищет возможности примирения России.