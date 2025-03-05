Подавляющее большинство французов выступают за сохранение на текущем уровне или увеличение помощи Украине, примерно такое же количество опрошенных поддерживает отправку миротворцев после окончания боевых действий.

Таковы результаты опроса института Elabe для BFMTV, передает "Европейская правда".

Фактически большинство респондентов (64%) хотят, чтобы Франция увеличила (20%) или продолжила в том же объеме (44%) военную помощь Украине. И наоборот, 18% считают, что эту поддержку следует уменьшить, а 17% – прекратить. Избиратели промакроновской коалиции "Вместе за республику", "Нового народного фронта" и правые выступают за такое продолжение помощи, в то время как избиратели "Национального объединения" преимущественно хотят ее сокращения или прекращения.

Хотя с июня 2024 года доля тех, кто хочет продолжения поддержки Украины, растет, трое из четырех французов говорят, что не готовы платить за это больше налогов, в том числе 43% – вообще не готовы. Только 24% говорят, что готовы.

В военном плане большинство французов (68%) выступают против отправки французских войск в Украину до завершения войны с Россией. С другой стороны, 67% выступают за отправку таких войск после подписания мирного соглашения с Москвой, чтобы гарантировать безопасность и мир на украинской земле.

Так же разделились мнения относительно сроков вступления Украины в НАТО и ЕС. Что касается НАТО, то 40% выступают за вступление Украины после войны и 30% сейчас, тогда как 29% против. 35% выступают за вступление в Европейский Союз после войны, 31% – сейчас и 33% – против.

Как сообщалось, чуть больше половины американцев заявили, что лично поддерживают Украину в ее войне с Россией, но мало кто верит, что президент Дональд Трамп на той же стороне.

А среди граждан Нидерландов вырос уровень обеспокоенности войной в Украине в свете позиции администрации Дональда Трампа, который ищет возможности примирения России.