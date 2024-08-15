На Сицилии из-за извержения Этны закрыли аэропорт

Путешествия на итальянский остров Сицилия и с него пока затруднены из-за извержения вулкана Этна, произошедшего этой ночью.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euronews.

Международный аэропорт Катании остаётся закрытым в четверг, 15 августа, с приостановлением всех прилётов и вылетов после того, как вулкан Этна изверг дым в воздух. Вулканический пепел влияет на видимость для пилотов.

Ожидается, что полеты возобновятся примерно в 18:00, но пассажирам рекомендуется проверять статус своего рейса перед тем, как выезжать из дома.

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Перебои произошли в один из самых напряженных дней для путешествий, когда Италия празднует самый большой национальный государственный праздник – Феррагосто.

Соседние города также засыпало черным вулканическим пеплом после того, как прошлой ночью началось извержение кратера Ворагине. Предыдущее извержение произошло две недели назад, 4 августа.

Катания расположена на восточном побережье Сицилии у подножия горы Этна, самого активного вулкана Европы.

Напомним, климатические активисты 15 августа заблокировали работу нескольких аэропортов Германии.