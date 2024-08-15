На Сицилии из-за извержения Этны закрыли аэропорт
Путешествия на итальянский остров Сицилия и с него пока затруднены из-за извержения вулкана Этна, произошедшего этой ночью.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euronews.
Международный аэропорт Катании остаётся закрытым в четверг, 15 августа, с приостановлением всех прилётов и вылетов после того, как вулкан Этна изверг дым в воздух. Вулканический пепел влияет на видимость для пилотов.
Ожидается, что полеты возобновятся примерно в 18:00, но пассажирам рекомендуется проверять статус своего рейса перед тем, как выезжать из дома.
Перебои произошли в один из самых напряженных дней для путешествий, когда Италия празднует самый большой национальный государственный праздник – Феррагосто.
Соседние города также засыпало черным вулканическим пеплом после того, как прошлой ночью началось извержение кратера Ворагине. Предыдущее извержение произошло две недели назад, 4 августа.
Катания расположена на восточном побережье Сицилии у подножия горы Этна, самого активного вулкана Европы.
Напомним, климатические активисты 15 августа заблокировали работу нескольких аэропортов Германии.