В Румынии одиозный политик после жалобы на прославление Чаушеску похвалила его еще раз

Лидер ультраправой партии S.O.S România Диана Шошоаке на пресс-конференции в понедельник, 17 февраля, после поданной на нее жалобы из-за прославления диктатора Николае Чаушеску сделала это снова и оскорбила присутствующих журналистов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

На вопрос, считает ли Шошоаке, что Чаушеску является диктатором, она заявила, что у него, как и у "любой диктатуры, были „свои положительные стороны".

"Я думаю, что вы также происходите от родителей, которые имели дом, потому что Чаушеску построил много домов. Вы также ребенок родителей, которые учились в одной из лучших систем образования, потому что именно Чаушеску сделал Румынию грамотной", – добавила одиозный политик.

По ее словам, коммунистический режим Румынии построил то, что "эти амебы, эти дезертиры румынского народа пытались разрушить и разрушили".

Попутно Шошоаке назвала одну из журналисток "некультурной и некомпетентной", обвинила ее во лжи и приказала ей идти "на железнодорожный вокзал".

Перед тем стало известно, что Институт по расследованию преступлений коммунизма и памяти о румынах в изгнании подал в прокуратуру жалобу на Шошоаке из-за ее речи в Европарламенте 11 февраля, где та похвалила диктатора Чаушеску.

Диана Шошоаке известна многочисленными скандальными заявлениями и поступками.

Ее вывели из одного из заседаний Европарламента, где она криками перебивала другого депутата, скандировала "Верим в Бога" и держала икону. Еще она отличилась речью с вымышленными фактами о "миллионе румын" в Украине, которым "не дают говорить и молиться".

Шошоаке хотела баллотироваться на президентских выборах 2024 года, но суд решил, что человекс такими взглядами не может претендовать на высший пост.