Фицо встревожен, что его коалиция "идет в ад"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предостерег своих коалиционных партнеров о возможности проведения досрочных выборов из-за продолжающегося политического кризиса.

Об этом Фицо заявил в воскресенье в эфире политического шоу на словацком телеканале ta3, пишет "Европейская правда".

В эфире телеканала Фицо установил своим партнерам по коалиции строгий мартовский дедлайн для выхода из нынешнего тупика. "Я сказал им ... разберитесь с этим, или мы попадем в ад", – заявил Фицо.

"Если Словацкая национальная партия и "Голос" не обеспечат функционирование парламента ... единственным решением для этой страны будут досрочные парламентские выборы", – предупредил он.

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Коалиционный кризис в Словакии был вызван выходом трех депутатов от Словацкой национальной партии из своей фракции из-за внутренних споров. Как следствие, правительство Фицо работает с минимальным большинством в 76 из 150 депутатов и сталкивается с проблемами при проведении законов через палату. В ноябре Фицо признал, что досрочные выборы могут неизбежно состояться.

Еще четверо депутатов от другой коалиционной партии "Голос" в декабре начали бунтовать против определенных предложений, среди прочего, из-за связей правительства Фицо с Россией. 22 декабря Фицо совершил визит в Москву, где встретился с лидером России Владимиром Путиным.

Михал Шимечка, лидер оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия", заявил, что визит Фицо в Москву был маневром, чтобы скрыть собственные проблемы в коалиции.

"Почему газ стал такой горячей темой, почему премьер-министр летит в Москву, это для того, чтобы скрыть собственные проблемы – высокие цены, нестабильность коалиции. Потому что он ни о чем не договорился, ни об одном кубометре газа", – сказал Шимечка.

В четверг в Брюсселе Фицо заявил, что Словакия введет жесткие ответные меры против Украины из-за отказа продлить соглашение о транзите российского газа.

Он также жестко раскритиковал Украину как ненадежного партнера и заявил, что ему надоело, как президент Зеленский ездит по Европе и "попрошайничает" и "шантажирует других".

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