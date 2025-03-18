Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение о прекращении ударов по энергетическим объектам, затронутое во время разговора президента США с Владимиром Путиным.

Об этом он сказал во время общения с журналистами 18 марта, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

Зеленский отметил, что пока не имеет детальной информации о формате прекращения огня, который Дональд Трамп обсудил с Путиным.

"Я думаю, что правильно, если у нас будет разговор с президентом Трампом и мы будем знать детали того, что русские предлагали американцам, или что американцы предлагали русским", – сказал он.

В то же время, отметил президент, Украина будет поддерживать предложения о прекращении огня по энергетике, но необходимо обнародование всех деталей, о чем договорились стороны.

"После того, как мы получаем детали от американского президента, от американской стороны, мы скажем свой ответ, его подготовим, и команда будет готова к техническим разговорам", – объявил Зеленский.

Дополнено. Кроме того, глава государства подчеркнул, что "не может быть так, что Россия будет бить по нашей энергетике, а мы будем молчать", передает "Суспільне".

"Мы будем отвечать", – подчеркнул он

Как известно, во время разговора Владимир Путин в очередной раз отверг предложение США о 30-дневном полном прекращении огня, на которое ранее согласилась Украина. Вместо этого он поддержал обещание сторон на 30 дней "воздержаться" от атак на энергетические объекты.

Стороны также договорились обсудить "безопасность судоходства в акватории Черного моря" и создать российскую и американскую экспертные группы для обсуждения "украинского урегулирования".

В Белом доме по итогам разговора заявили, что мирные переговоры по российско-украинской войне должны "начаться немедленно на Ближнем Востоке".