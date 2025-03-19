"Радио Свобода" подает в суд из-за решения Трампа остановить финансирование

"Радио Свободная Европа/Радио Свобода" подало в суд на Агентство США по глобальным медиа (USAGM) и его должностных лиц Кари Лейк и Виктора Моралеса, пытаясь заблокировать решение о прекращении финансирования по федеральному гранту.

Об этом сообщает Politico, информирует "Европейская правда".

В своем иске "Радио Свобода" утверждает, что финансирование его деятельности является "уставной функцией" USAGM.

Кроме того, в иске утверждается, что отказ агентства выплатить выделенные федеральные средства нарушает федеральное законодательство, поскольку RFE/RL финансируется Конгрессом через USAGM для содействия свободному распространению информации во всем мире.

"Выделять средства в соответствии с законами об ассигнованиях или предоставлять их в виде грантов, как того требует Закон о международном вещании, – это не является необязательным выбором, который должно сделать агентство. Это закон", – утверждает RFE/RL в иске.

Президент и генеральный директор "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" Стивен Капус заявил, что не сдастся из-за решения администрации Дональда Трампа.

"Сейчас не время уступать место пропаганде и цензуре противников Америки. Мы считаем, что закон на нашей стороне, и празднование нашего конца деспотами по всему миру является преждевременным", – сказал он, комментируя иск.

Отмена финансирования "Радио Свобода", как сообщалось, была связана с решением президента США Дональда Трампа сократить Агентство США по глобальным медиа (USAGM).

Перед тем поступила новость о проблемах "Голоса Америки", где журналистов отстранили от работы, что означает фактическую остановку вещателя.

Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас заявила, что ЕС не имеет возможности автоматически взять на себя финансирование "Радио Свобода", но должен изучить ситуацию и понять, каким образом может помочь проекту.

Ранее в Брюсселе, комментируя решение администрации Трампа прекратить финансирование "Радио Свобода" и фактическую остановку вещания "Голоса Америки", заявили, что это будет играть на руку общим врагам.