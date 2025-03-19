В Турции задержали оппозиционного мэра Стамбула, который является главным соперником Эрдогана

В Турции задержали мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который является главным политическим соперником президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Как указано, полиция задержала Имамоглу после обыска в его доме.

По данным местных СМИ, обыски связаны с расследованием коррупции.

Имамоглу "был задержан, и сейчас он находится в полицейском участке", – сказал помощник мэра на условиях анонимности.

Как сообщает BBC со ссылкой на прокуратуру Стамбула, более 100 человек, в том числе и Имамоглу, были задержаны за различные правонарушения. Ордера на арест были выданы в связи с коррупционными обвинениями.

Подозреваемых, включая Имамоглу, обвиняют в "преступной организации, вымогательстве, взяточничестве, мошенничестве и махинациях на тендерах".

Прокуратура называет Имамоглу "подозреваемым, который является лидером преступной организации".

Накануне стало известно, что Стамбульский университет аннулировал диплом Имамоглу, что помешает ему участвовать в президентских выборах.

Экрема Имамоглу уже давно считают главным соперником Эрдогана на предстоящих президентских выборах в Турции, которые согласно конституции, должны состояться до 2028 года.

В то же время против Имамоглу возбудили несколько уголовных дел.