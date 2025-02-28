Европейские лидеры продолжают поддерживать Украину после скандала в Белом доме

Руководители Литвы, Молдовы, Швеции и других государств подтвердили поддержку Украины после публичного спора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом в Белом доме.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подчеркнул, что "Швеция поддерживает Украину". "Вы боретесь не только за свою свободу, но и за свободу всей Европы. Слава Украине!" – добавил он.

Молдавский президент Майя Санду отметила, что Россия вторглась в Украину и является агрессором.

"Украина защищает свою свободу – и нашу. Мы стоим с Украиной", – добавила она.

Президент Литвы Гитанас Науседа коротко прокомментировал: "Украина, ты никогда не будешь одна".

Чешский премьер Петр Фиала написал, что Чехия "поддерживает Украину и на стороне свободного мира".

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом в пятницу после ссоры с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

В ответ Дональд Трамп заявил, что украинский президент "презрел" Соединенные Штаты, и что Владимир Зеленский "не готов к миру".

О поддержке Украины и Зеленскому уже объявили ряд мировых лидеров, включая президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Польши Дональда Туска и премьера Испании Педро Санчеса.