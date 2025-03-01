Зеленский объяснил свою позицию после скандала на встрече с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский после скандального разговора с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме объяснил свои позиции, отметив, в частности, что не может соглашаться на опасные для Украины условия перемирия с Россией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в его большом заявлении в X (Twitter).

Зеленский заверил, что Украина очень благодарна США за всю оказанную поддержку, отдельно поблагодарив Трампа, обе партии в Конгрессе и американский народ.

"Для нас крайне важна поддержка президента Трампа. Он стремится завершить войну. Но никто не хочет мира больше, чем мы. Это мы живем в условиях войны в Украине. Это борьба за нашу свободу и буквально наше выживание", – подчеркнул Зеленский.

Владимир Зеленский напомнил, что очередная договоренность о "прекращении огня" не закончится настоящим миром, поскольку за период после 2014 года Россия 25 раз нарушала их.

"Мы готовы подписать соглашение о минералах, и это будет первым шагом к гарантиям безопасности. Но этого недостаточно, нам нужно больше, чем это. Перемирие без гарантий опасно для Украины", – подчеркнул президент.

Зеленский продолжил, что Украина не может изменить свою позицию в отношении России.

"Россияне убивают нас. Россия – враг, это наша реальность. Украина хочет мира, но это должен быть справедливый и устойчивый мир. А для этого мы должны быть в сильной позиции за столом переговоров. Мир может наступить только тогда, когда у нас будут гарантии безопасности, когда наша армия будет сильной, и наши партнеры будут нас поддерживать... Мы не можем просто прекратить борьбу, не имея гарантий, что Путин не вернется завтра", – подчеркнул Владимир Зеленский.

"Никто не хочет еще одной волны оккупации. Если нас не берут в НАТО – нужна какая-то четкая структура гарантий безопасности от наших союзников в США", – подчеркнул он.

Он отметил, что Европа готова делать свой вклад в поддержку Украины, но очень важна и роль США.

"Мы также нуждаемся в участии США в определении гарантий безопасности: какими они будут, в каких объемах, когда. Когда гарантии будут определены, мы можем говорить с Россией, Европой и США о дипломатических шагах", – пояснил Зеленский.

"Я бы хотел, чтобы США были больше на нашей стороне. Это не просто какая-то война между двумя странами. Россия принесла эту войну на нашу землю, в наши дома... Понятно, что США могут стремиться к диалогу с Путиным. Но США всегда говорили о "мире благодаря силе". И вместе мы можем сделать сильные шаги против Путина", – сказал президент.

Перед этим Зеленский объяснил свою позицию в интервью Fox News, признавая, что без помощи США Украине будет сложно сдерживать Россию, но украинцы "не могут потерять наши ценности и нашу свободу".

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