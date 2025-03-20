СМИ: принц Уильям посетит войска в Эстонии на фоне опасений российской угрозы

Британский престолонаследник принц Уильям посетит Эстонию в знак поддержки британских войск, которые развернуты в стране в рамках операции по противодействию российской агрессии в регионе.

Об этом сообщил вещатель Sky News со ссылкой на данные от информированных дипломатических собеседников, пишет "Европейская правда".

Британские войска развернуты в Эстонии и Польше в рамках операции "Кабрит" – вклада Великобритании в усилия НАТО по противодействию российской агрессии в странах Балтии.

По информации дипломатических собеседников вещателя, Эстония опасается, что после потенциального мирного соглашения с Украиной Россия может угрожать ей.

Отмечается, что принц Уильям прибудет в эстонскую столицу Таллинн с двухдневным визитом от имени правительства и Министерства иностранных дел Великобритании, чтобы продемонстрировать свою поддержку стране и расположенным там войскам.

В пятницу, 21 марта, ожидается, что британский принц отправится в лагерь Тапа, что в около 160 км от российской границы, чтобы узнать больше о том, как британские войска укрепляют восточный фланг НАТО.

Недавно правительство Эстонии согласовало увеличение расходов на оборону до 5% от ВВП в 2026 году.

18 марта Литва, Латвия, Эстония и Польша объявили о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. В Эстонии такое решение объяснили тем, что страна не может запретить у себя оружие, которое Россия готова применить против нее.