Глава МЗС Естонії: ми не можемо заборонити у себе зброю, яку РФ готова застосувати проти нас

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що перебуває в тісному контакті з сусідніми країнами, щоб зробити спільні кроки з виходу з Оттавської конвенції, що забороняє протипіхотні міни.

Його заяву наводить пресслужба естонського МЗС, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Тсахкна, його міністерство вже працює над відповідним законопроєктом. Рішення про вихід із конвенції ухвалюватиме Рійгікогу (парламент).

"Наш сусід Росія – агресор, який був і залишається найсерйознішою загрозою безпеці не тільки для Естонії, а й для всієї Європи", – сказав він.

За його словами, у порівнянні з 2004 роком, коли Естонія приєдналась до конвенції, ситуація з безпекою значно погіршилася.

Глава естонського МЗС заявив, що у світлі нинішньої обстановки у сфері безпеки необхідно оцінити всі заходи зі зміцнення сил стримування і обороноздатності, а також забезпечити силам оборони необхідну гнучкість і свободу вибору.

"Росія не приєдналася до Оттавської конвенції, що забороняє протипіхотні міни, і неправильно, що ми забороняємо собі використовувати зброю, яку Росія готова застосувати проти нас", – підкреслив Тсахкна.

Раніше стало відомо, що Литва, Латвія, Естонія та Польща оголосили у вівторок про намір вийти з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.

Членами Оттавської конвенції є всі країни Європейського Союзу, тоді як Китай, Росія, США, Індія і Пакистан до неї не приєдналися.

Литовська розвідка попередила раніше, що протягом трьох-п'яти років Росія може створити потенціал, достатній для обмежених дій проти НАТО.

А в оцінці Данської служби оборонної розвідки також сказано, що якщо війна в Україні припиниться або заморозиться, а НАТО не буде переозброюватися, Росія може бути готовою до великомасштабної війни в Європі приблизно через п'ять років.