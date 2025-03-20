ЗМІ: принц Вільям відвідає війська в Естонії на тлі побоювань російської загрози

Спадкоємець британського престолу принц Вільям відвідає Естонію на знак підтримки британських військ, які розгорнуті в країні у рамках операції з протидії російській агресії в регіоні.

Про це повідомив мовник Sky News із посиланням на дані від проінформованих дипломатичних співрозмовників, пише "Європейська правда".

Британські війська розгорнуті в Естонії і Польщі в рамках операції "Кабрит" – внеску Великої Британії в зусилля НАТО з протидії російській агресії в країнах Балтії.

За інформацією дипломатичних співрозмовників мовника, Естонія побоюється, що після потенційної мирної угоди з Україною Росія може загрожувати їй.

Зазначається, що принц Вільям прибуде до естонської столиці Таллінна з дводенним візитом від імені уряду та Міністерства закордонних справ Великої Британії, щоб продемонструвати свою підтримку країні та розташованим там військам.

У п'ятницю, 21 березня, очікується, що британський принц вирушить до табору Тапа, що за близько 160 км від російського кордону, щоб дізнатися більше про те, як британські війська зміцнюють східний фланг НАТО.

Нещодавно уряд Естонії погодив збільшення витрат на оборону до 5% від ВВП у 2026 році.

18 березня Литва, Латвія, Естонія та Польща оголосили про намір вийти з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін. В Естонії таке рішення пояснили тим, що країна не може заборонити у себе зброю, яку Росія готова застосувати проти неї.