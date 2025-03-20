Секс-игрушка стала причиной полицейской операции в Германии

Выброшенная секс-игрушка стала поводом для полицейской операции в районе Бад-Кройцнах в немецкой федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

То, что изначально выглядело как признак тяжкого преступления, при детальном осмотре оказалось мусором в форме женских ягодиц.

По сообщению полиции, после того как свидетель сообщил о возможном тяжком преступлении, экипаж патрульной машины нашел на лугу вблизи Гаргесгайма выброшенную секс-игрушку – вместо частей тела, о которых сообщалось. Игрушка была похожа на женские ягодицы.

"Резиновый предмет, предположительно, оставленный одиноким любовником, офицеры поместили в соответствующий мусорный бак", – говорится в сообщении полиции.

Напомним, осенью прошлого года местный политик на севере Германии, который опубликовал фотографию секс-куклы в футболке клуба "Санкт-Паули" с петлей на шее, ушел в отставку после волны критики.

А в феврале этого года куклы в воде, похожие на людей, стали причиной полицейской операции на берлинском канале Ландверканал.